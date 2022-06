Padel, è davvero il “trionfo delle pippe” raccontato da Pietrangeli? (Di giovedì 23 giugno 2022) È lo sport del momento che sta appassionando grandi e piccini. Una disciplina che sta rapidamente portando i proprietari dei circoli sportivi a mutare i campi di calcetto in arene per il Padel, il fratello minore del tennis che tanto piace al mondo intero. Un successo così planetario che ha portato anche all’istituzione di un circuito ufficiale, il Premier Padel, sponsorizzato dagli sceicchi degli Emirati Arabi che hanno coinvolto diversi Paesi del mondo grazie a lauti montepremi e coperture pubblicitarie. Il fiorire del Padel è fortemente osteggiato, però, dagli amanti del tennis che ritengono questa attività quasi innaturale e di poca importanza rispetto alla canonica racchetta. L’ultima frase proferita dal grande Nicola Pietrangeli, il miglior tennista italiano della storia, non ha acuito le divisioni tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) È lo sport del momento che sta appassionando grandi e piccini. Una disciplina che sta rapidamente portando i proprietari dei circoli sportivi a mutare i campi di calcetto in arene per il, il fratello minore del tennis che tanto piace al mondo intero. Un successo così planetario che ha portato anche all’istituzione di un circuito ufficiale, il Premier, sponsorizzato dagli sceicchi degli Emirati Arabi che hanno coinvolto diversi Paesi del mondo grazie a lauti montepremi e coperture pubblicitarie. Il fiorire delè fortemente osteggiato, però, dagli amanti del tennis che ritengono questa attività quasi innaturale e di poca importanza rispetto alla canonica racchetta. L’ultima frase proferita dal grande Nicola, il miglior tennista italiano della storia, non ha acuito le divisioni tra ...

Pubblicità

Aver_celo : @fattoquotidiano Hanno ragione entrambi. Pietrangeli - e lo ha spiegato - voleva semplicemente dire che il Padel pu… - fabio200908 : @avvelenato1970 Davvero? Boh io vivo in provincia e non conosco nessuno che giochi a padel, nessuno che abbia abban… - megliosenza1 : Davvero molto interessanti le varie opinioni sul #padel. - RumoreBianco2 : @iannetts70 @DarkLadyMouse Hai provato davvero contro qualcuno che sa giocare decentemente? Se a tennis non reggi 2… - FabioRamarro : Questa forma di snobismo di taluni verso il #padel davvero non lo comprendo...non ti piace ok ma evita commenti cau… -