"Non eravamo pronti": la provveditrice scolastica del Veneto è disgustata "per la strumentalizzazione" della morte di Cloe Bianco (Di giovedì 23 giugno 2022) Tre procedimenti, ma nessun demansionamento. L'Ufficio scolastico regionale del Veneto sta ultimando la propria relazione da inviare al Ministero dell'Istruzione in merito alle decisioni prese – nel corso degli anni – nei confronti di Cloe Bianco, la professoressa transgender morta suicida lo scorso 11 giugno. Secondo le ricostruzioni fatte dal provveditorato, non ci possono essere collegamenti tra quel gesto e i provvedimenti presi nei suoi confronti dopo il suo coming out davanti agli studenti. Cloe Bianco, le parole delle provveditrice scolastica della Regione Veneto Ad annunciare tutto ciò, ancor prima dell'invio al Ministero del plico con la ricostruzione dello storico dei provvedimenti , è stata la direttrice dell'Ufficio ...

