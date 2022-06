Mattarella | risposta netta a Mosca per ripristino pace

Pubblicità

AntoFerrari1970 : Qualcuno spieghi a #Mattarella che le rimesse degli immigrati verso i loro paesi di origine arricchiscono le popola… - cronachelucane : INTERVENTO DI SERGIO MATTARELLA ALLA 2ª EDIZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - “È q… - giomo2 : RT @ilfoglio_it: [VIDEO] Mattarella alla Conferenza nazionale della Cooperazione allo sviluppo: 'La guerra di Mosca richiede una risposta n… - LailaSimoncelli : RT @globalistIT: - Toscanaoggi : #Ucraina: #Mattarella, “conflitto scatenato da Mosca richiede una risposta netta, unitaria e solidale per il ripris… -

... scatenato da Mosca per anacronistiche velleità di potenza, che richiede unanetta, ... (...) Testo completo - Intervento del Presidente della Repubblica Sergioalla Conferenza sulla ...Il 'conflitto scatenato da Mosca per anacronistiche velleità di potenza richiede unanetta, unitaria e solidale, al fine di giungere al ripristino di condizioni di pace. La ...Sergio,...(Teleborsa) - "Il conflitto scatenato da Mosca per anacronistiche velleità di potenza richiede una risposta netta, unitaria e solidale, al fine di giungere al ripristino di condizioni di pace"."Il conflitto scatenato da Mosca per anacronistiche velleità di potenza richiede una risposta netta, unitaria e solidale, al fine di giungere al ripristino di condizioni di pace". (ANSA) ...