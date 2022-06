LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Ucraina in testa nell’highlight, Italia seconda (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 È il momento dell’ultima Nazione in gara, il Messico. 11.19 La Svizzera ottiene 80.6333 punti (24.1000, 32.1333, 24.4000) e si inserisce in nona posizione. 11.15 Spazio ora alla Svizzera. 11.13 91.6667 per l’Italia! seconda posizione! 27.5000 nell’esecuzione, 36.6667 nell’impressione artistica e 27.5000 nella difficoltà, questi i punteggi nello specifico. Brave ragazze! 11.09 Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino, sono questi i nomi delle 10 Italiane in acqua. 11.08 Il tema è il dragone. 11.07 TOCCA ALL’Italia! FORZA RAGAZZE! 11.06 Settimo il Brasile con 81.2000 punti (24.1000, 32.8000, 24.3000). 11.02 Ora è il ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20 È il momento dell’ultima Nazione in gara, il Messico. 11.19 La Svizzera ottiene 80.6333 punti (24.1000, 32.1333, 24.4000) e si inserisce in nona posizione. 11.15 Spazio ora alla Svizzera. 11.13 91.6667 per l’posizione! 27.5000 nell’esecuzione, 36.6667 nell’impressione artistica e 27.5000 nella difficoltà, questi i punteggi nello specifico. Brave ragazze! 11.09 Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino, sono questi i nomi delle 10ne in acqua. 11.08 Il tema è il dragone. 11.07 TOCCA ALL’! FORZA RAGAZZE! 11.06 Settimo il Brasile con 81.2000 punti (24.1000, 32.8000, 24.3000). 11.02 Ora è il ...

