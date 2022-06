La Finlandia pronta alla guerra se la Russia dovesse attaccare La Lituania si aspetta l’aggressione russa

(Di giovedì 23 giugno 2022)dietro l’angolo: lacontinua a mandare minacce ai paesi che hanno deciso di entrare nella NATO. Tuttavia, l’esercito finlandese si tiene pronto nel casoesserci un’aggressione da parte dell’esercito russo. Stesso scenario in. Lase laIl capo di Stato maggiore dell’esercito della, Timo Kivinen ha annunciato nelle scorse ore che nel caso di attacco russo, sarebbero prontie difendersi. Il generale, secondo quando riferisce The Guardian, ha spiegato “Abbiamo sistematicamente sviluppato la nostra difesa militare ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Se venisse attaccata, la Finlandia è pronta a combattere. Lo ha assicurato il capo di Stato maggiore dell'esercito… - fanpage : La Finlandia non lascia spazio a dubbi e si dice pronta a reagire in caso di un attacco russo. - carlo_masera : RT @Michela_soy: ?? #Fillandia avverte Putin 'Noi pronti alla guerra...' Il capo delle forze armate finlandesi, il generale Timo Kivinen, h… - salfasanop : RT @Michela_soy: ?? #Fillandia avverte Putin 'Noi pronti alla guerra...' Il capo delle forze armate finlandesi, il generale Timo Kivinen, h… - Michela_soy : RT @Michela_soy: ?? #Fillandia avverte Putin 'Noi pronti alla guerra...' Il capo delle forze armate finlandesi, il generale Timo Kivinen, h… -

Circa l'82% degli intervistati in un sondaggio del ministero della Difesa finlandese ha affermato che sarebbe disposto a partecipare alla difesa del paese se lavenisse attaccata dalla ...In caso di un attacco russo, laa resistere. Lo ha detto il capo delle forze armate finlandesi, il generale Timo Kivinen, spiegando che il suo Paese opporrà una dura resistenza nel caso in cui si verificasse un' ...Roma, 22 giugno 2022 - La guerra in Ucraina continua ad agitare i paesi scandinavi. (QUOTIDIANO NAZIONALE) La Finlandia dice di essere pronta a una guerra contro la Russia La Finlandia è pronta a una ...Il generale Timo Kivinen ha assicurato che la Finlandia è pronta a combattere: il suo esercito è stato arruolato per decenni e opporrà una forte resistenza nel caso la Russia dovesse attaccarla ...