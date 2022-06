Khaby Lame è il creator più seguito su TikTok: superati i 142 milioni di follower (Di giovedì 23 giugno 2022) È il re di TikTok. Con 142,5 milioni di follower e 2,3 miliardi di visualizzazioni, Khaby Lame è diventato il creator più seguito sulla piattaforma dedicata ai video brevi che è nata in Cina e ha conquistato l’Occidente. Classe 2000, nato in Senegal e cresciuto a Chivasso in provincia di Torino, Khaby ha cominciato a conquistare la piattaforma nel 2021 quando il suo profilo ha iniziato a macinare milioni di follower facendolo diventare in pochi mesi l’italiano più seguito sui social. Tutto grazie a una serie di video ironici che prendevano in giro l’inutile complessità dei tutorial sul web. Giusto per avere una proporzione: su Instagram ha 78,3 milioni di follower, ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) È il re di. Con 142,5die 2,3 miliardi di visualizzazioni,è diventato ilpiùsulla piattaforma dedicata ai video brevi che è nata in Cina e ha conquistato l’Occidente. Classe 2000, nato in Senegal e cresciuto a Chivasso in provincia di Torino,ha cominciato a conquistare la piattaforma nel 2021 quando il suo profilo ha iniziato a macinaredifacendolo diventare in pochi mesi l’italiano piùsui social. Tutto grazie a una serie di video ironici che prendevano in giro l’inutile complessità dei tutorial sul web. Giusto per avere una proporzione: su Instagram ha 78,3di, ...

