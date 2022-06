Il Manchester City esplora la possibilità di un trasferimento estivo per João Félix (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 18:14:55 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I campioni della Premier League del Manchester City potrebbero essere ben lungi dall’essere finiti quest’estate sulla scia del completamento di una coppia di accordi di alto profilo per il sensazionale norvegese Erling Haaland e la star argentina Julian Álvarez a gennaio, con il sicario portoghese João Félix ora potenzialmente in vista per Pep Guardiola. Secondo quanto riportato dal giornalista portoghese Bruno Andradeil City potrebbe essere in corsa per Félix poiché Guardiola cercherà di continuare a riorganizzare la sua squadra della prima squadra con le potenziali uscite sia di Raheem Sterling che di Gabriel Jesus. Pep Guardiola vuole che il ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 18:14:55 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I campioni della Premier League delpotrebbero essere ben lungi dall’essere finiti quest’estate sulla scia del completamento di una coppia di accordi di alto profilo per il sensazionale norvegese Erling Haaland e la star argentina Julian Álvarez a gennaio, con il sicario portogheseora potenzialmente in vista per Pep Guardiola. Secondo quanto riportato dal giornalista portoghese Bruno Andradeilpotrebbe essere in corsa perpoiché Guardiola cercherà di continuare a riorganizzare la sua squadra della prima squadra con le potenziali uscite sia di Raheem Sterling che di Gabriel Jesus. Pep Guardiola vuole che il ...

