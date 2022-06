I fondi per la scuola diamoli ai docenti: più che parlare di edilizia, va reso attrattivo il mestiere (Di giovedì 23 giugno 2022) di Mario Pomini* Il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, ha annunciato un piano straordinario per l’edilizia scolastica, per una spesa di circa due miliardi di euro. Forse ha ereditato questa passione dall’allora presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che varò un ambizioso programma, chiamato retoricamente, “scuole belle”. Poi questo progetto si è perso per strada, sia per la riduzione dei fondi che per le lentezze amministrative. Ora il ministro Pd ci riprova e probabilmente l’esito sarà lo stesso: un temporaneo risalto mediatico e qualche rivolo di finanziamento. C’è da chiedersi se veramente il problema della scuola italiana consista negli edifici e nelle infrastrutture che sarebbero scadenti e poco funzionali. Molto è stato fatti in questi anni dai Comuni e dalla Provincie virtuose, e probabilmente molto rimane ancora da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) di Mario Pomini* Il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, ha annunciato un piano straordinario per l’scolastica, per una spesa di circa due miliardi di euro. Forse ha ereditato questa passione dall’allora presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che varò un ambizioso programma, chiamato retoricamente, “scuole belle”. Poi questo progetto si è perso per strada, sia per la riduzione deiche per le lentezze amministrative. Ora il ministro Pd ci riprova e probabilmente l’esito sarà lo stesso: un temporaneo risalto mediatico e qualche rivolo di finanziamento. C’è da chiedersi se veramente il problema dellaitaliana consista negli edifici e nelle infrastrutture che sarebbero scadenti e poco funzionali. Molto è stato fatti in questi anni dai Comuni e dalla Provincie virtuose, e probabilmente molto rimane ancora da ...

