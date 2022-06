Gigi D’Alessio, il gesto che sorprende Anna Tatangelo: fan a bocca aperta (Di giovedì 23 giugno 2022) L’ultimo gesto e decisione di Gigi D’Alessio in qualche modo ha sorpreso i fan del cantante napoletano e della sua ex compagna Anna Tatangelo Due anni fa la relazione tra Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo è ufficialmente terminata. Una delle coppie più note nella musica italiana ha rotto l’idillio, come purtroppo capita spesso anche nelle L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) L’ultimoe decisione diin qualche modo ha sorpreso i fan del cantante napoletano e della sua ex compagnaDue anni fa la relazione traedè ufficialmente terminata. Una delle coppie più note nella musica italiana ha rotto l’idillio, come purtroppo capita spesso anche nelle L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

gmduello : Il PizzaVillage a Napoli sta coinvolgendo 30mila persone a sera, dal 17 al 26 giugno, con Sangio, Noemi, Dargen, Ma… - BarbascuraX : Gigi D’Alessio sceglie come nome di uno spettacolo « Uno come te ». Inizia dicendo « sono venute un sacco di person… - fanpage : #GigiUnoComeTe 'Siamo lontani ma la nostra storia non è mai finita...' Gigi D'Alessio si esibisce con 'Non dirgli m… - alessia08__ : RT @gmduello: Il PizzaVillage a Napoli sta coinvolgendo 30mila persone a sera, dal 17 al 26 giugno, con Sangio, Noemi, Dargen, Malgioglio,… - br_tutte_cose : RT @gmduello: Il PizzaVillage a Napoli sta coinvolgendo 30mila persone a sera, dal 17 al 26 giugno, con Sangio, Noemi, Dargen, Malgioglio,… -