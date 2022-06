Forza Horizon 5 ora è in italiano! L’update che non ti aspetti tra nuove auto e nuove missioni (Di giovedì 23 giugno 2022) Un update che giunge come un fulmine a ciel sereno e cela diverse novità al suo interno. Forza Horizon 5 è protagonista di un aggiornamento che farà la gioia degli amanti del brand, soprattutto di coloro i quali hanno storto il naso per l’assenza del parlato in italiano. Forza Horizon 5: arriva la lingua italiana! – 230622 www.computermagazine.itIl Series 9 Update di Forza Horizon 5 è qui e, lo diciamo con tutta sincerità, lo ricorderemo a lungo. Il consueto aggiornamento del gioco di guida arcade per eccellenza, porta con se diverse migliorie all’esperienza di gioco pensata da Turn10. Su tutte l’arrivo della a lungo attesa e desiderata lingua italiana – lato doppiaggio – assente dalla serie da diverso tempo e che torna come un fulmine a ciel sereno nell’ultima iterazione degli Xbox ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Un update che giunge come un fulmine a ciel sereno e cela diverse novità al suo interno.5 è protagonista di un aggiornamento che farà la gioia degli amanti del brand, soprattutto di coloro i quali hanno storto il naso per l’assenza del parlato in italiano.5: arriva la lingua italiana! – 230622 www.computermagazine.itIl Series 9 Update di5 è qui e, lo diciamo con tutta sincerità, lo ricorderemo a lungo. Il consueto aggiornamento del gioco di guida arcade per eccellenza, porta con se diverse migliorie all’esperienza di gioco pensata da Turn10. Su tutte l’arrivo della a lungo attesa e desiderata lingua italiana – lato doppiaggio – assente dalla serie da diverso tempo e che torna come un fulmine a ciel sereno nell’ultima iterazione degli Xbox ...

