Esce The Butterfly Effect, la prima biografia di Kendrick Lamar (Di giovedì 23 giugno 2022) Arriva finalmente in Italia la prima biografia di Kendrick Lamar. The Butterfly Effect, questo il titolo del volume firmato da Marcus J. Moore, è disponibile in italiano negli stessi giorni in cui il rapper passa per il Belpaese per l’unica data del suo tour. The Butterfly Effect Esce in Italia 2 anni dopo la prima pubblicazione negli Stati Uniti col titolo originale The Butterfly Effect: How Kendrick Lamar Ignited the Soul of Black America, pubblicata il 13 ottobre 2020. La versione italiana è disponibile da mercoledì 22 giugno 2022 ed è distribuita da Chinaski Edizioni. Il volume da 300 pagine Esce proprio in corrispondenza ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Arriva finalmente in Italia ladi. The, questo il titolo del volume firmato da Marcus J. Moore, è disponibile in italiano negli stessi giorni in cui il rapper passa per il Belpaese per l’unica data del suo tour. Thein Italia 2 anni dopo lapubblicazione negli Stati Uniti col titolo originale The: HowIgnited the Soul of Black America, pubblicata il 13 ottobre 2020. La versione italiana è disponibile da mercoledì 22 giugno 2022 ed è distribuita da Chinaski Edizioni. Il volume da 300 pagineproprio in corrispondenza ...

