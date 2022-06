Dopo lo strappo Di Maio battezza il nuovo vertice: Spadafora coordinatore, Di Nicola e Di Stasio capigruppo di Insieme per il futuro (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo la scissione di Di Maio, Insieme per il futuro si dà un’organizzazione. Con la nascita del gruppo e la convocazione di una prima riunione, è stato risolto a tempo di record il nodo dei capogruppo. A Montecitorio, come conseguenza del passo indietro di Vincenzo Spadafora che veniva dato per favorito, la scelta è ricaduta sulla deputata Iolanda Di Stasio, mentre a Palazzo Madama il nome su cui è stata trovata la convergenza è quello del senatore Primo Di Nicola. Sempre nel corso dell’assemblea, a Spadafora è stato affidato il ruolo di coordinatore politico mentre a Giuseppe L’Abbate quello di coordinatore del manifesto politico. Pasquale Maglione, invece, è stato eletto vice capogruppo vicario di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022)la scissione di Diper ilsi dà un’organizzazione. Con la nascita del gruppo e la convocazione di una prima riunione, è stato risolto a tempo di record il nodo dei capogruppo. A Montecitorio, come conseguenza del passo indietro di Vincenzoche veniva dato per favorito, la scelta è ricaduta sulla deputata Iolanda Di, mentre a Palazzo Madama il nome su cui è stata trovata la convergenza è quello del senatore Primo Di. Sempre nel corso dell’assemblea, aè stato affidato il ruolo dipolitico mentre a Giuseppe L’Abbate quello didel manifesto politico. Pasquale Maglione, invece, è stato eletto vice capogruppo vicario di ...

