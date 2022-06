Dai Brics un messaggio a G7 e Nato prima dei summit (Di giovedì 23 giugno 2022) Difesa dell’“amico” russo e critica all’“egemonismo” della Nato e alla “politiche dei blocchi”. Così Xi Jinping ha ribadito la sua visione del mondo nel discorso di apertura pronunciato al Brics Business Forum ritrovando sul palcoscenico virtuale l’omologo russo Vladimir Putin, che da parte sua ha rilanciato l’idea di “una valuta per gli scambi internazionali” alternativa al dollaro e all’euro. Il leader cinese punta sui Brics – cinque Paesi che rappresentano il 40% della popolazione del mondo e quasi un quarto dell’economia globale – per rilanciare il suo ruolo di federatore dei Paesi emergenti (che tanto emergenti non sono più). Ci sono contatti in corso con Argentina, Senegal, Thailandia, Egitto, Nigeria, Indonesia, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Il Global Times, il tabloid in lingua inglese del Partito comunista cinese, nei ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 giugno 2022) Difesa dell’“amico” russo e critica all’“egemonismo” dellae alla “politiche dei blocchi”. Così Xi Jinping ha ribadito la sua visione del mondo nel discorso di apertura pronunciato alBusiness Forum ritrovando sul palcoscenico virtuale l’omologo russo Vladimir Putin, che da parte sua ha rilanciato l’idea di “una valuta per gli scambi internazionali” alternativa al dollaro e all’euro. Il leader cinese punta sui– cinque Paesi che rappresentano il 40% della popolazione del mondo e quasi un quarto dell’economia globale – per rilanciare il suo ruolo di federatore dei Paesi emergenti (che tanto emergenti non sono più). Ci sono contatti in corso con Argentina, Senegal, Thailandia, Egitto, Nigeria, Indonesia, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Il Global Times, il tabloid in lingua inglese del Partito comunista cinese, nei ...

