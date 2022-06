Crisi energetica, Draghi chiede un summit straordinario in Ue: sul tavolo anche il price cap (Di giovedì 23 giugno 2022) Un summit straordinario sull’energia a luglio. È quanto avrebbe proposto il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi durante il vertice del Consiglio europeo di oggi, 23 giugno. Lo si apprende da più fonti europee di stampa. La proposta sarebbe sostenuta da altri Paesi membri, tra i quali la Francia. Una nuova azione europea sul tema energetico si è resa necessaria a fronte della Crisi con Mosca, iniziata con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e inaspritasi ancora di più in questi giorni con la riduzione delle forniture di gas in l’Europa attraverso il Nord Stream 1. Il Cremlino ha spigato che il blocco è stato causato da problemi tecnici non risolvibili a causa delle sanzioni, ma per Draghi e altri leader europei – tra cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz – sono azioni politiche ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Unsull’energia a luglio. È quanto avrebbe proposto il presidente del Consiglio italiano Mariodurante il vertice del Consiglio europeo di oggi, 23 giugno. Lo si apprende da più fonti europee di stampa. La proposta sarebbe sostenuta da altri Paesi membri, tra i quali la Francia. Una nuova azione europea sul tema energetico si è resa necessaria a fronte dellacon Mosca, iniziata con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e inaspritasi ancora di più in questi giorni con la riduzione delle forniture di gas in l’Europa attraverso il Nord Stream 1. Il Cremlino ha spigato che il blocco è stato causato da problemi tecnici non risolvibili a causa delle sanzioni, ma pere altri leader europei – tra cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz – sono azioni politiche ...

