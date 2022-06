Cosa vuol dire che stanno addestrando Alexa a parlare con la voce dei morti? (Di giovedì 23 giugno 2022) Alexa voce persone morte: si tratta di una funzione conseguente al fatto che Amazon sarà in gradi di imparare in un minuto a riprodurre la voce di chiunque. La nuova capacità appresa è stata presentata come un modo per essere vicino alle persone care che vengono a mancare, appunto. La funzionalità è stata spiegata dal capo di Alexa Ai, Prem Natarajan, nel corso di un’intervista rilasciata a Italian Tech. LEGGI ANCHE >>> Alexa ora notifica gli sconti su Amazon ventiquattro ore prima Alexa voce persone morte: da dove nasce l’idea e come funziona Lo scienziato di origini indiane ha un obiettivo preciso quando si tratta di AI: renderla democratica. Lo scopo del suo lavoro è far sì che tutti gli utenti possano insegnarle cose nuove. La novità è stata annunciata ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 giugno 2022)persone morte: si tratta di una funzione conseguente al fatto che Amazon sarà in gradi di imparare in un minuto a riprodurre ladi chiunque. La nuova capacità appresa è stata presentata come un modo per essere vicino alle persone care che vengono a mancare, appunto. La funzionalità è stata spiegata dal capo diAi, Prem Natarajan, nel corso di un’intervista rilasciata a Italian Tech. LEGGI ANCHE >>>ora notifica gli sconti su Amazon ventiquattro ore primapersone morte: da dove nasce l’idea e come funziona Lo scienziato di origini indiane ha un obiettivo preciso quando si tratta di AI: renderla democratica. Lo scopo del suo lavoro è far sì che tutti gli utenti possano insegnarle cose nuove. La novità è stata annunciata ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : C'è una sola cosa che #DiMaio dovrebbe dire e non dirà mai: 'non faremo nessuna alleanza alle politiche con Giusepp… - AndreaMarcucci : Serve alleanza riformista con agenda #Draghi, con Conte occorre cautela, Uno schieramento alla Melenchon non è util… - tuttotitti : @sciltian @NemesiBg Di empatici incapaci ne trovi ad ogni angolo. Ancora dietro a questo si vuol stare? Non basta v… - amorsisulcuore : Amate come se non ci fosse un domani, perchè la vita è una sola e dovete capire cosa vuol dire amare ed essere amati. - difficiledadire : @mara_carfagna @HuffPostItalia tu non sai neanche cosa vuol dire libertà -