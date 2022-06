Corinna Chiassai racconta TheCube

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 giugno 2022) Fondato da Stefano ee? un archivio di moda maschile vintage che vanta piu? di 15000 pezzi esclusivi. Il fondatore e designer, Stefano, ha alle sue spalle anni di esperienza nell’ambito moda uomo. Negli anni Ottanta fonda il suo omonimo brand, in seguito insieme alla moglie Alessandra dara? vita all’ufficio stile StefanoStudio e, nel 2009 inizia la sua collaborazione al fianco di Silvia Venturini Fendi per le collezioni Fendi uomo. Sua figlia,, passeggia tra vestiti e disegni sin da bambina. Studia moda a Milano per poi spostarsi in varie citta? alla ricerca di nuove esperienze. Insieme nel 2016 pubblicano CAOSORDINATO, libro che vede come protagonista l’archivio vintage del designer, da li? nasce l’idea ...