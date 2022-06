Chiara Ferragni ha rifiutato Sanremo per 4 anni e la conduzione dell’Eurovision (Di giovedì 23 giugno 2022) La presenza di Chiara Ferragni al prossimo Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice per ben due serate (la prima e l’ultima) ha lasciato tutti gli addetti ai lavori a bocca aperta. Questo perché nell’ambiente la Ferragni è famosa per dire spesso no. Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela su Dagospia nella rubrica A Lume Di Candela, Ferragni avrebbe detto no più volte al Festival di Sanremo. La prima volta nel 2016 a Carlo Conti, le altre allo stesso Amadeus che le avrebbe proposto la co-conduzione dell’edizione 2020, 2021 e 2022. Fra i tanti “no” rumorosi anche quello all’Eurovision Song Contest. Ecco nel dettaglio cosa ha scritto Candela: “L’annuncio a sorpresa di Amadeus al Tg1 (anche quest’anno luogo di ufficialità delle notizie) ha stupito addetti ai ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 giugno 2022) La presenza dial prossimo Festival diin qualità di co-conduttrice per ben due serate (la prima e l’ultima) ha lasciato tutti gli addetti ai lavori a bocca aperta. Questo perché nell’ambiente laè famosa per dire spesso no. Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela su Dagospia nella rubrica A Lume Di Candela,avrebbe detto no più volte al Festival di. La prima volta nel 2016 a Carlo Conti, le altre allo stesso Amadeus che le avrebbe proposto la co-dell’edizione 2020, 2021 e 2022. Fra i tanti “no” rumorosi anche quello all’Eurovision Song Contest. Ecco nel dettaglio cosa ha scritto Candela: “L’annuncio a sorpresa di Amadeus al Tg1 (anche quest’anno luogo di ufficialità delle notizie) ha stupito addetti ai ...

