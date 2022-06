Calciomercato Salernitana, arriva un rinforzo dalla Roma: il nome (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo l’insperata salvezza raggiunta all’ultima giornata dello scorso campionato e il caos scoppiato in seguito al litigio tra il patron Iervolino e l’ex direttore sportivo Sabatini, la Salernitana sta tentando di costruire la squadra che cercherà di rimanere in massima serie il prossimo anno. Alcuni colpi di grande livello sono già arrivati in terra campana. Joao Pedro, ad esempio, sembra ormai un affare chiuso. Per la difesa invece, Nicola ha chiesto Riccardo Calafiori in prestito dalla Roma. Il terzino ha disputato l’ultima stagione non all’altezza delle aspettative. I tanti infortuni hanno fatto si che Calafiori vedesse il campo solamente 12 volte tra campionato e Conference League. Il prestito al Genoa di gennaio faceva ben sperare, ma Riccardo non ha trovato nuovamente fortuna. Riccardo Calafiori ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo l’insperata salvezza raggiunta all’ultima giornata dello scorso campionato e il caos scoppiato in seguito al litigio tra il patron Iervolino e l’ex direttore sportivo Sabatini, lasta tentando di costruire la squadra che cercherà di rimanere in massima serie il prossimo anno. Alcuni colpi di grande livello sono giàti in terra campana. Joao Pedro, ad esempio, sembra ormai un affare chiuso. Per la difesa invece, Nicola ha chiesto Riccardo Calafiori in prestito. Il terzino ha disputato l’ultima stagione non all’altezza delle aspettative. I tanti infortuni hanno fatto si che Calafiori vedesse il campo solamente 12 volte tra campionato e Conference League. Il prestito al Genoa di gennaio faceva ben sperare, ma Riccardo non ha trovato nuovamente fortuna. Riccardo Calafiori ...

