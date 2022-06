Calciomercato Juventus | il pressing della Premier fa tremare Allegri

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Juventus e #Sporting di Lisbona hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Franco #Israel, nelle ultime sta… - DiMarzio : #Calciomercato | #Pogba, domani previsto incontro tra #Juventus e #Pimenta - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, ancora nessuna risposta da #DiMaria - Gilbocalcio : Voci di corridoio... Pogba verrà affiancato da Locatelli e da Fabian Ruiz obiettivo segreto della juve, trattativa… - Luxgraph : Torino, stretta Luis Henrique: c'è l'ok del Marsiglia -

Il suo entourage è tornato a parlare con la, che ha ribadito il forte gradimento e questa volta ha trovato un'apertura. La trattativa è partita, ma non mancano gli ostacoli, in primis l'...In casac'è grande attesa per l'incontro con Rafaela Pimenta per chiudere l'operazione Pogba . Si definiranno gli ultimi dettagli, compresa la durata del contratto: 4 anni o 3 con opzione di ... Juve, Pogba per cambiare marcia. E Fabian Ruiz va in cima alla lista Ma in casa Juve per la difesa non si pensa solo in grande ma anche alla possibilità di inserire un difensore mancino ...La società bianconera vorrebbe acquistare due terzini e un vice Vlahovic, si valuta anche il ritorno dello spagnolo ...