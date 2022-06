Cacciari a Gragnano: «La guerra è un profilo della natura umana» (Di giovedì 23 giugno 2022) Arriva in macchina scortato come una star, mentre la folla dei cacciatori di selfies lo intercetta prima del momento pubblico a cui deve partecipare: Massimo Cacciari è a Gragnano, ospite di don Aniello Pignataro parroco di San Giovanni Battista – e docente anch’egli di Filosofia – e la piazza del Rosario è già di piena di sediolini bianchi a raggiera già tutti occupati e disposti come in un teatro greco. L’incontro è incentrato sul male – “Unde malum?” – e mentre Pignataro lo scorta in sagrestia per permettere l’intervista esclusiva a ilnapolista, Cacciari si toglie la giacca di lino del suo elegante completo safari e ci chiede di cominciare. Prof, Alda Merini in una sua poesia – “In memoria di Vanni” – dice: “non ci sarai più padre buono a tergermi il sudore quando piango sul mistero del male”. Anche per lei il male lo è? «Il male no ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) Arriva in macchina scortato come una star, mentre la folla dei cacciatori di selfies lo intercetta prima del momento pubblico a cui deve partecipare: Massimoè a, ospite di don Aniello Pignataro parroco di San Giovanni Battista – e docente anch’egli di Filosofia – e la piazza del Rosario è già di piena di sediolini bianchi a raggiera già tutti occupati e disposti come in un teatro greco. L’incontro è incentrato sul male – “Unde malum?” – e mentre Pignataro lo scorta in sagrestia per permettere l’intervista esclusiva a ilnapolista,si toglie la giacca di lino del suo elegante completo safari e ci chiede di cominciare. Prof, Alda Merini in una sua poesia – “In memoria di Vanni” – dice: “non ci sarai più padre buono a tergermi il sudore quando piango sul mistero del male”. Anche per lei il male lo è? «Il male no ...

Pubblicità

positanonews : #Copertina #Cronaca #Cultura Gragnano. Massimo Cacciari ospite alla parrocchia San Giovanni Battista - corrmezzogiorno : #Napoli Massimo Cacciari, incontro in piazza a Gragnano: «Da dove viene il male?» - amaliocremones3 : Massimo Cacciari, incontro in piazza a Gragnano: «Da dove viene il male?» - gazzettanapoli : Nella cornice di Piazza Rosario in Gragnano (NA), ??????????????` ???? ???????????? alle ?????? ????.????, ... . #cultura #filosofia… - gazzettanapoli : In Piazza Rosario, a Gragnano, giovedì 23 giugno, alle 19,30, Massimo Cacciari, filosofo, accademico ed ex sindaco… -