Btp Italia: collocati oltre 9,4 miliardi (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Tesoro ha collocato oltre 9,4 miliardi del nuovo Btp Italia con scadenza giugno 2030. In particolare, si legge in una nota del Ministero dell'Economia, nel corso della prima fase del collocamento (... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Tesoro ha collocato9,4del nuovo Btpcon scadenza giugno 2030. In particolare, si legge in una nota del Ministero dell'Economia, nel corso della prima fase del collocamento (...

Pubblicità

MilanoFinanza : Btp Italia, tasso definitivo minimo confermato all'1,6%. La raccolta totale è di 9,44 miliardi… - fisco24_info : Btp Italia: collocati oltre 9,4 miliardi: Nel retail 7,26 miliardi, 2,18 mld tra investitori istituzionali - infoiteconomia : Asta BTP Italia: il MEF comunica il codice ISIN per la seconda fase e il tasso cedolare annuo definitivo - AndreaPira : RT @MilanoFinanza: Btp Italia, tasso definitivo minimo confermato all'1,6%. In corso il collocamento ai gestori - MilanoFinanza : Btp Italia, tasso definitivo minimo confermato all'1,6%. In corso il collocamento ai gestori -