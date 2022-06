Ultime Notizie – Scissione 5 Stelle, ‘salasso’ per conti Movimento: -2,3 milioni in 9 mesi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non solo affondi e veleni, l’addio di Luigi Di Maio e dei cosiddetti ‘dimaiani’ finirà per gravare anche sulle casse del M5S, con un ‘salasso’ che dovrebbe superare i 2 milioni di euro per i mesi che mancano da qui alla fine della legislatura. Questi i conti che rimbalzano in ‘Insieme per il Futuro’, il gruppo che nascerà dalla Scissione grillina, riportati all’Adnkronos da alcuni fedelissimi del ministro degli Esteri. I conti son presto fatti. “Per ogni eletto la Camera versa 52.000 euro l’anno – viene spiegato – ma poiché mancano circa 9 mesi alla fine della legislatura, i 52.000 euro scendono a circa 39mila”. Che moltiplicati per i 61 eletti pronti a seguire Di Maio si traducono in un ‘tesoretto’ di oltre 2.3 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non solo affondi e veleni, l’addio di Luigi Di Maio e dei cosiddetti ‘dimaiani’ finirà per gravare anche sulle casse del M5S, con unche dovrebbe superare i 2di euro per iche mancano da qui alla fine della legislatura. Questi iche rimbalzano in ‘Insieme per il Futuro’, il gruppo che nascerà dallagrillina, riportati all’Adnkronos da alcuni fedelissimi del ministro degli Esteri. Ison presto fatti. “Per ogni eletto la Camera versa 52.000 euro l’anno – viene spiegato – ma poiché mancano circa 9alla fine della legislatura, i 52.000 euro scendono a circa 39mila”. Che moltiplicati per i 61 eletti pronti a seguire Di Maio si traducono in un ‘tesoretto’ di oltre 2.3di euro. Adnkronos, ENTD, ...

