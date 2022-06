Roma Frattesi, previsto incontro con il Sassuolo: le ultime (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Roma continua a lavorare per rinforzare il centrocampo: Tiago Pinto incontrerà il Sassuolo per parlare di Frattesi La Roma continua a lavorare per rinforzare il centrocampo: Tiago Pinto incontrerà il Sassuolo per parlare di Frattesi. Nei prossimi giorni ci sarà il contatto tra le due società a Milano. I giallorossi vogliono capire se ci sono margini per portare avanti la trattativa. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lacontinua a lavorare per rinforzare il centrocampo: Tiago Pinto incontrerà ilper parlare diLacontinua a lavorare per rinforzare il centrocampo: Tiago Pinto incontrerà ilper parlare di. Nei prossimi giorni ci sarà il contatto tra le due società a Milano. I giallorossi vogliono capire se ci sono margini per portare avanti la trattativa. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, arriva una nuova offerta #Celik del #Lille. Intanto, previsto un incontro con il… - Glongari : #Roma si cerca di accelerare per #Frattesi che resta al momento posta prioritaria per i giallorossi. - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma: nuova offerta per #Celik. Per #Frattesi previsto incontro a Milano con il… - TuttoASRoma : Frattesi vuole solo Mourinho: il centrocampista ha scelto la Roma - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: RASSEGNA STAMPA - #CalciomercatoRoma, il giorno di #Frattesi: oggi #TiagoPinto vuole chiudere #Calciomercato #ASRoma #… -