Programma MotoGP | orari e tv GP Olanda 2022 | palinsesto Sky e TV8 24-26 giugno

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Dal 24 al 26andrà in scena il weekend del GP di, round del Motomondiale. Sul circuito di Assen assisteremo a un fine-settimana molto tirato, come al solito, nel quale i piloti andranno a caccia della messa a punto migliore in vista delle qualifiche del sabato e della gara della domenica. Insi riprende dal trionfo in Germania di Fabio Quartararo, sempre più padrone della situazione nella classe regina. Il francese della Yamaha comanda la graduatoria con 172 punti, 34 in più dello spagnolo Aleix Espargaró (Aprilia) e 61 in più di Johann Zarco (Ducati Pramac). Una situazione difficile per i piloti italiani con Enea Bastianini in grande difficoltà a -72 (quarto) e Francesco Bagnaia, reduce da una cocente caduta in gara quando il giorno prima era in pole (sesto a -91). Ecco che nei Paesi Bassi si va a caccia di un ...

Pedro Acosta non sarà al via del GP di Olanda, il prossimo weekend ad Assen. Il pilota spagnolo del team KTM Ajo, reduce dal secondo posto al Sachsenring, è caduto in allenamento e ha riportato la frattura del femore sinistro.