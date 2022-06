Prepararsi al blocco totale Gas | ultimo avvertimento | serve un piano perché la Russia stacca tutto

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il capo della Iea, l'Agenzia internazionale per l'energia, Fatih Birol, ha lanciato unall'Europa, esortando i governi a essere preparati alla chiusuradelle esportazioni di gas russe questo inverno. "L'Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas russo fosse completamente tagliato", ha detto in un'intervista al Financial Times. "Più ci avviciniamo all'inverno, più comprendiamo le intenzioni della- ha aggiunto -, credo che i tagli siano orientati a evitare che l'Europa riempia i depositi e ad aumentare la leva dellanei mesi invernali". Secondo Birol, "le misure di emergenza adottate questa settimana dai paesi europei per ridurre la domanda di gas, come l'accensione di vecchie centrali elettriche a carbone, sono state giustificate dall'entità della crisi, nonostante le ...