(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il proscioglimento dell'avvocato Maria Cesarina Turco è stato chiesto dalla procura di Perugia nell'udienza preliminare che riguarda il presunto esame "farsa" per la conoscenza dell'italiano sostenuto ...

Pubblicità

max_blue : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez: il Pm chiede di prosciogliere Maria Cesarina Turco, legale incaricato della #Juventus - PierS_JJ_ : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez: il Pm chiede di prosciogliere Maria Cesarina Turco, legale incaricato della #Juventus - Ansa_Umbria : Pm, prosciogliere legale 'incaricato' Juve caso Suarez - Umbria - - VenMaury23 : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez: il Pm chiede di prosciogliere Maria Cesarina Turco, legale incaricato della #Juventus - emamarro : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez: il Pm chiede di prosciogliere Maria Cesarina Turco, legale incaricato della #Juventus -

Agenzia ANSA

Caso Suarez avvocato Juve, Il proscioglimento dell'avvocato Turco è stato chiesto dalla procura di Perugia nell'udienza preliminare sul caso Suarez ...Nel capo d'imputazione viene indicata come "il legale incaricato dalla società Juventus football club". La procura ha invece ribadito in aula la richiesta di rinvio a giudizio per gli altri imputati.