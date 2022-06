Pineta La Frasca a Civitavecchia | online l’avviso pubblico per recuperare i siti archeologici

(Di mercoledì 22 giugno 2022)– Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 8 del 20 gennaio 2022 avente per oggetto “Intervento di riqualificazione dellaLa, recupero deiCappelletto-Columnia-Torre Beralda, in variante alle previsioni del P.R.G. vigente. Presa atto dell’avvenuta approvazione del progetto da parte dell’AdSP – Adozione variante urbanistica ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001”, il Servizio 6 Edilizia – Urbanistica – Patrimonio e Demanio Comunale dirende noto che per il periodo di 10 (dieci) giorni a decorrere da ieri, 21 giugno 2022 saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e consultabili presso la Segreteria Generale del Comune diin piazza Guglielmotti numero 7, nonché presso ...

Pubblicità

0766news_TripTv : ?? Civitavecchia, pubblicato l’avviso pubblico per la riqualificazione della Pineta La Frasca ???? Leggi l'articolo ??… -

BaraondaNews

Riqualificazione dellaLae recupero dei siti archeologici Cappellette - Columnia - Torre Beralda: c'è l'avviso pubblico - Riceviamo e pubblichiamo - Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 20/...Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 20/01/2022 avente per oggetto "Intervento di riqualificazione dellala, recupero dei siti archeologici Cappelletto - Columnia - Torre Beralda, in variante alle previsioni del P. R. G. vigente. Presa atto dell'avvenuta approvazione del progetto da parte ... Riqualificazione pineta Frasca GIAMPIERO ROMITI La Statua del Bacio “Fondamentale per rilanciare l’immagine di Civitavecchia in un momento di ripresa del turismo e in particolare del crocierismo”, affermano convintissimi i governa ...