Nuoto | Mondiali Budapest 2022 | Fangio in semifinale nei 200 rana

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Quinta giornata complicata per l’Italia delin vasca aididi. Pochi gli azzurri al via, con l’unica soddisfazione che arriva da Francesca. La primatista italiana controlla la gara e accede nelle semifinali dei 200 metricon il settimo tempo complessivo (2’25?70). La migliore del mattino è la canadese Kelsey Lauren Wog (2’24?37), davanti alla statunitense Lilly King (2’24?46) e la lituana Kotryna Teterevkova (2’24?79). Si ferma in batteria Chiara Tarantino, che nei 100 stile libero fa segnare il 21esimo tempo complessivo (55?30) in una gara caratterizzata da tante assenze (non partita dal blocchetto anche Siobhan Haughey). Il miglior tempo di accesso allaè dell’australiana Mollie O’Callaghan ...