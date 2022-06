Maturità | da cent’anni la stessa storia | oggi è solo un anacronismo inutile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ci risiamo. Ecco il rito più, insulso e vecchio che meglio d’altri mostra come l’Italia e la sua scuola non vogliono cambiare: l’esame dio di Stato per dirla come piace a Luigi Berlinguer. Dopo cinque anni di impegno, di studio, di interrogazioni, di momenti in cui i professori hanno potuto vedere davvero quanto vale un ragazzo di là dell’apprendimento delle nozioni, una prova scritta, il classico “tema” per dirla all’antica, misurerà la capacità di 500mila giovani di scrivere, di fare delle riflessioni. Poi sarà una prova sulla materia d’indirizzo a dire quanto hanno imparato e infine un colloquio orale dove il candidato deve parlare di tutto e di più, compresa l’educazione civica e i percorsi di scuola alternanza lavoro. Da 99 anni è la, più o meno. Nata con Giovanni Gentile nel 1923 ...