LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Lamberti e Tarantino out in batteria. Fangio a caccia della semifinale (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 9.39: Al via la prima delle tre batterie dei 200 rana. C'è Francesca Fangio nella seconda 9.37: Al via nelle semifinali dei 200 dorso: Casas, Edwards-Smith, Murphy, Williams, Tomac, Greenbank, Telegdy, Kovac, Lee, Ndoye-Brouard, Larkin, Mityukov, Cejka, Makrigyannis, Gonzalez, Morales 9.35: Lo statunitense Casas vince con 1'56?66 la qwuarta batteria davanti all'australiano Edwards-Smith con 1'56?85 9.30: Il britannico Williams vince la penultima batteria con 1'57?09, secondo posto per il francese Tomac con 1'57?21, terzo il francese ...

