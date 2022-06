Pubblicità

CarloCalenda : Domande post amministrative. 1) “Lei è disponibile per il campo largo con i 5S” Risposta “No”. 2) “Ma quindi lei en… - emmabonino : Il campo largo di #Letta sembra ispirarsi all’aritmetica più che alla politica. Con queste amministrative… - ZenatiDavide : Letta: “Spero la scissione non avvantaggi centrodestra. Draghi esce rafforzato”: Enrico Letta pensa al campo largo.… - serenel14278447 : Letta, campo largo? Sono sereno, non si parte da alleanze - Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Cacciari a Letta :«Lascia stare il campo largo, restano solo i cocci. I Cinquestelle sono morti» -

Rifiuto l'idea che si debba partire dalle alleanze, per questo ho parlato di". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico, ospite della puntata di Porta a porta in onda questa sera su Rai1, ...Mentrepreferisce, ancora una volta, far finta di niente. Ignorando addirittura come il suolargo sia diventato una prateria.Roma, 22 giu. (askanews) - 'Era un po' che la situazione era tesa, quindi non mi ha colto di sorpresa'. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico ...Io rispondo: il Pd è vicino al Pd. Abbiamo la responsabilità di mettere in campo un progetto”, continua Letta, che spiega: “Spero solo che tutto questo non avvantaggi il centrodestra perché già è ...