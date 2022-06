L'estate del biliardino multato: fuorilegge senza autorizzazioni, come i videopoker (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli equipara, in un decreto, giochi come il calciobalilla, le freccette e i dondolanti per bambini ad apparecchi come le slot machine. Chi non lo denuncia rischia la multa e c'è chi l'ha già ricevuta Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli equipara, in un decreto, giochiil calciobalilla, le freccette e i dondolanti per bambini ad apparecchile slot machine. Chi non lo denuncia rischia la multa e c'è chi l'ha già ricevuta

Pubblicità

teatrolafenice : Uno dei temi principali della musica di sempre, entrati ormai a far parte del nostro patrimonio genetico-culturale:… - lorepregliasco : La crisi del Movimento 5 Stelle ha un inizio ben preciso, mi pare: la giravolta dell'estate 2019 e l'alleanza con i… - DSantanche : Che il #governodeimigliori non fosse dei migliori lo abbiamo capito noi e lo hanno capito gli italiani. Però a tutt… - BiancaLanfredi : RT @AStramezzi: Oggi anniversario del solstizio d’estate in cui io venni al Mondo una collega aveva organizzato una festa di compleanno Ie… - MaxZo_ : RT @AStramezzi: Oggi anniversario del solstizio d’estate in cui io venni al Mondo una collega aveva organizzato una festa di compleanno Ie… -