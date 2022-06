Lega | Ciacciarelli | liste d’attesa sanità intollerabili

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – “Il Lazio sta, gradualmente, uscendo dal’emergenza Covid-19, ma non da quella altrettanto annosa delle! Il rapporto di Cittadinanzattiva parla chiaro: soltanto il 10% delle visite specialistiche sono state recuperate rispetto al pre covid! La nostra Regione ha un’offerta sanitaria pessima.” “Per il 54% dei cittadini, infatti, accedere alle visite specialistiche è sempre più complicato. Aumenta il ricorso, dunque, allaprivata. Disagi anche per il 12% dei laziali nell’ambito dell’assistenza domiciliare. Dopo il primato tra le regioni con l’indice di mobilità passiva più alto, eccone un altro, riscontrabile dal quotidiano dei cittadini.” “Le persone non riescono più ad effettuare le visite ordinarie. Queste ultime sono, infatti, costrette a recarsi a pagamento dai privati. ‘Per una risonanza magnetica in ...