Lecce | Corvino | «Servono rinforzi | Diawara lo conosco bene»

Il dirigente del Lecce Corvino ha parlato del mercato del club salentino facendo il nome di Diawara della Roma Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, in una intervista a Rete Oro ha parlato del mercato del club salentino neopromosso in Serie A facendo anche il nome di Diawara della Roma. LE PAROLE – «Diawara è un giocatore importante, lo conosco bene… e il Lecce ha bisogno di rinforzi per la Serie A. Zaniolo resterà alla Roma e con Mourinho la renderà più forte».

