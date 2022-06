(Di mercoledì 22 giugno 2022) Almeno 280 morti in un terremoto nell’est dell’Afghanistan, treni fermi per uno sciopero nel Regno Unito, condannato per aggressione sessuale l’attore statunitense Bill Cosby. Leggi

borghi_claudio : Intanto nel giorno della fine dell'obbligo vaccinale si accatastano sulla scrivania della Corte Costituzionale le s… - rtl1025 : ?? Puntata speciale quella di ieri di #TuttoAccadeSuRTL1025, l'ultima in compagnia di @AmorosoOF. Che bel viaggio ch… - bettini_marco : @raolxh Si infatti e mi piacerebbe tornare nel mondo reale.dove i miei clienti chiudono ed i miei amici perdono il… - marcomorbioli : @carlaruocco1 Cosa augurarti? Nulla, intanto godo nel leggere i commenti, correttissimi e condivisibilissimi, sotto… - lunato57 : Intanto vi ha beccato l'uccello Padulo. Quello che vola basso e vi si è infilato nel.......... Per la rima puoi arr… -

Internazionale

I nerazzurri chiedono alla 'Joya' di abbassare le sue richieste. Mertens può restare a Napoli. Milan: no all'asta per Botman ...Almeno 280 morti in un terremoto nell’est dell’Afghanistan, treni fermi per uno sciopero nel Regno Unito, condannato per aggressione sessuale l’attore statunitense Bill Cosby. Leggi ...