Il re del calciomercato: #Calciomercato | #Atalanta, riflessioni sul futuro di #Demiral: questa sera la d… (Di mercoledì 22 giugno 2022) Di Marzio ha confermato dal suo profilo Twitter un messaggio molto chiaro che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione: #calciomercato #Atalanta, riflessioni sul futuro di #Demiral: questa sera la decisionehttps://t.co/R5YqoNBLis — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 17, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 18 retweet e 154 “cuoricini”. Mica male! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del calciomercato: #calciomercato #Atalanta, riflessioni sul futuro di #Demiral: questa sera la d… proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Di Marzio ha confermato dal suo profilo Twitter un messaggio molto chiaro che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione: #suldila decisionehttps://t.co/R5YqoNBLis — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 17, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re delha attualmente raccolto 18 retweet e 154 “cuoricini”. Mica male! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del: #suldila d… proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Programmato un incontro la prossima settimana tra @Inter e @TorinoFC_1906 per discutere del futuro… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, arriva una nuova offerta #Celik del #Lille. Intanto, previsto un incontro con il… - DiMarzio : #Calciomercato | Offerte della @OfficialUSS1919 e del @ACMonza per #Pinamonti dell'@Inter - Diego31883 : CALCIOMERCATO - Sta nascendo qualche criticità tra il #Napoli e #Meret per il rinnovo del contratto: più che sullo… - MarcoJuric : #Calciomercato, #ASRoma | Pensieri anche in attacco: si guarda a #Guedes del @valenciacf. Info @MatteMoretto -