“Il padre della sposa” | Andy Garcia da record su HBO Max

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Quale momento migliore per far uscire Il, se non Il week-endfesta del papà in Nordamerica. Il film è diventato la più grande première cinematografica su HBO Max, in particolare per un film realizzato esclusivamente per lo streaming. Quale risultato ha ottenuto “Il”? Il film è stato il titolo numero 1 su HBO Max nei Paesi in cui è disponibile la piattaforma streaming nei primi quattro giorni dall’uscita, lo scorso 16 giugno. Il film si è classificato anche fra i dieci titoli maggiormente visti su HBO Max in Messico. Il remake La Warner ha pensato bene di realizzare un nuovo remake di Father of the Bride, dopo la versione del 1950 con Spencer Tracy e Joan Bennett, dove laera Elizabeth Taylor, ...