I consigli di Fulco Pratesi anti-siccità. “Io mi cambio le mutande ogni due o tre giorni”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) L’ultima doccia l’ha fatta quando era giovane e giocava ancora a rugby. Lava “la faccia e le ascelle e i punti critici mattina e sera, con una spugna e i barattoli, in modo da non sprecare l’acqua quando scende dal rubinetto. Mani e piedi, rapidissimamente”. Si tratta di, il presidente onorario del Wwf, che in una intervista al Corriere della Sera ha spiegato il perché di queste sue pratiche “ambientaliste”. “Con questaspaventosa che non accennerà a diminuire almeno fino a metà agosto – ha detto – dovremmo tutti essere più responsabili e capire quanto è preziosa l’acqua che usiamo tutti i”. Idiper non sprecare acqua La regola aurea è non sprecare assolutamente acqua, per nessuna ragione. “Bevevo anche quella del ...

