Governo e "campo largo", il bello comincia ora: come Conte scompiglierà i piani di Draghi e Letta

Sono quelli di Mario Draghi e di Enrico Letta i volti più rischiarati dai bagliori dell'esplosione pentastellata innescata dalla scissione di Luigi Di Maio + 60. Il Day after ha l'effige di entrambi: Draghi per la sorte che toccherà al Governo; Letta per il destino che attende il suo campo largo. Le due questione sono profondamente intrecciate, per quanto sia soprattutto la prima a condizionare la seconda. E qui entra in gioco Giuseppe Conte: quali saranno le sue prossime mosse? Prenderà cappello dopo il voltafaccia di Di Maio riconducendo all'opposizione quel che resta del M5S in Parlamento o farà finta di nulla? Il trittico Di Battista-Raggi-Appendino Né l'una né l'altra, assicura chi sta analizzando sul campo la strategia ...

