“Essere Gerry Scotti fa scopar* di più?”: la risposta del conduttore alla domanda di Fedez (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gerry Scotti è stato ospite di “Muschio Selvaggio“, il podcast di Fedez e Luis Sal disponibile anche su Youtube. Ragionamenti sullo stato della tv generalista, sugli inizi e sulla carriera del conduttore ma spazio anche al quesito hot del rapper: “C’è una domanda che faccio sempre a tutti, tu hai iniziato negli anni 80, hai fatto tanta televisione”, sorride il marito di Chiara Ferragni prima di arrivare al punto: “Essere Gerry Scotti fa scopare di più?“. “Penso di sì“, la risposta di Scotti seria ma sintetica. Il padrone di casa chiede di argomentare: “No, dati alla mano“, aggiunge forse imbarazzato, abituato a contesti più familiari e tradizionali. “C’è da dire che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022)è stato ospite di “Muschio Selvaggio“, il podcast die Luis Sal disponibile anche su Youtube. Ragionamenti sullo stato della tv generalista, sugli inizi e sulla carriera delma spazio anche al quesito hot del rapper: “C’è unache faccio sempre a tutti, tu hai iniziato negli anni 80, hai fatto tanta televisione”, sorride il marito di Chiara Ferragni prima di arrivare al punto: “fa scopare di?“. “Penso di sì“, ladiseria ma sintetica. Il padrone di casa chiede di argomentare: “No, datimano“, aggiunge forse imbarazzato, abituato a contestifamiliari e tradizionali. “C’è da dire che ...

