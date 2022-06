Due auto si scontrano all'incrocio a Jesi e una si cappotta: un ferito all'ospedale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Jesi - Spettacolare incidente, oggi intorno alle 13, a Jesi , all'incrocio tra le vie P apa Giovanni XXIII e Raffaello Sanzi o, già teatro di diversi schianti. Si sono scontrati una Fiat Panda ed una ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 22 giugno 2022)- Spettacolare incidente, oggi intorno alle 13, a, all'tra le vie P apa Giovanni XXIII e Raffaello Sanzi o, già teatro di diversi schianti. Si sono scontrati una Fiat Panda ed una ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Non si è fermato all’alt, ha cercato la fuga, ha provato a travolgere due carabinieri, si è barricato nell’auto per… - ACiavula : Calabria: schianto tra due auto nei pressi dello svincolo autostradale - Ciavula: - stefanoa99 : @StefanoDiMauro8 In auto dicono Da Milano in Lazio in due ore: il viaggio a 300 chilometri orari per salvare una vi… - Marco49922370 : @dacicus22 Credo che andrò a lavare l’auto, neanche due ore e si scatena l’acquazzone - stefanoa99 : @giuseppemaria Dicono con una Lamborghini Da Milano in Lazio in due ore: il viaggio a 300 chilometri orari per salv… -

Napoli: sorpreso a spacciare droga, arrestato Napoli . Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, hanno notato in via Giuseppe Fava un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a due persone a bordo di un'auto che, alla loro vista, si sono date alla fuga. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 12 bustine con 11 grammi circa di ... Due auto si scontrano all'incrocio a Jesi e una si cappotta: un ferito all'ospedale JESI - Spettacolare incidente, oggi intorno alle 13, a Jesi , all'incrocio tra le vie P apa Giovanni XXIII e Raffaello Sanzi o, già teatro di diversi schianti. Si sono scontrati una Fiat Panda ed una ... Matera News Pineto: le zone e le vie interessate dai parcheggi a pagamento I residenti di questa zona hanno diritto a due tessere auto gratuite (la seconda solo se in mancanza di posto auto). Per richiedere il tesserino, ritirabile nel Palazzo Polifunzionale dalle 9 alle 12 ... MONTESILVANO, DUE AUTO A FUOCO IN VIA AGOSTINONE Momenti di paura questa mattina a Montesilvano dove, verso le 9, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via Agostinone per un incendio che ha coinvolto due auto: la squadra ... Napoli . Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, hanno notato in via Giuseppe Fava un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa apersone a bordo di un'che, alla loro vista, si sono date alla fuga. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 12 bustine con 11 grammi circa di ...JESI - Spettacolare incidente, oggi intorno alle 13, a Jesi , all'incrocio tra le vie P apa Giovanni XXIII e Raffaello Sanzi o, già teatro di diversi schianti. Si sono scontrati una Fiat Panda ed una ... Incidente nel materano: coinvolti un Tir e due auto I residenti di questa zona hanno diritto a due tessere auto gratuite (la seconda solo se in mancanza di posto auto). Per richiedere il tesserino, ritirabile nel Palazzo Polifunzionale dalle 9 alle 12 ...Momenti di paura questa mattina a Montesilvano dove, verso le 9, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via Agostinone per un incendio che ha coinvolto due auto: la squadra ...