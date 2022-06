Drusilla Foer parla per la prima volta della sua maschera: “Ecco dove finisce Gianluca e inizia Drusilla” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Drusilla Foer nel corso di quest’ultimo anno ha rilasciato numerose interviste video e cartacee ed in tutte ha sempre mantenuto il personaggio. Anche a Verissimo ha recitato magistralmente rendendo “verissimo” ciò che di “verissimo” non c’era niente. A Vanity Fair, per la prima volta, ha ‘buttato giù la maschera’. “A dire il vero vorrei intervistare tutti e due“, esordisce così il giornalista. “È una cosa che non ho mai fatto“, la pronta replica di Foer, “Lo so, lei mi dirà, ma è il segreto di Pulcinella. Però è anche un tradimento. È come la madre che sa che suo figlio è omosessuale ma quando poi se lo vede a letto con un ragghettone sportivo, be’ è un’altra cosa“. “dove finisce Gianluca e dove ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 giugno 2022)nel corso di quest’ultimo anno ha rilasciato numerose interviste video e cartacee ed in tutte ha sempre mantenuto il personaggio. Anche a Verissimo ha recitato magistralmente rendendo “verissimo” ciò che di “verissimo” non c’era niente. A Vanity Fair, per la, ha ‘buttato giù la’. “A dire il vero vorrei intervistare tutti e due“, esordisce così il giornalista. “È una cosa che non ho mai fatto“, la pronta replica di, “Lo so, lei mi dirà, ma è il segreto di Pulcinella. Però è anche un tradimento. È come la madre che sa che suo figlio è omosessuale ma quando poi se lo vede a letto con un ragghettone sportivo, be’ è un’altra cosa“. “...

