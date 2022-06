Chora Media compra Will, primo polo informazione nativa digitale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Chora Media, podcast company fondata da Guido Brera, Mario Calabresi (che la dirige e ne è CEO), Mario Gianani e Roberto Zanco, acquisisce il 100% di Will Media, Media company fondata a gennaio 2020 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022), podcast company fondata da Guido Brera, Mario Calabresi (che la dirige e ne è CEO), Mario Gianani e Roberto Zanco, acquisisce il 100% dicompany fondata a gennaio 2020 ...

Pubblicità

mariocalabresi : Un bel matrimonio! @Chora_Media e #Will - elisasola_ : RT @luigi_daniele: L’acquisto di Will Ita da parte di @Chora_Media, potenzialmente, è una notizia che tra qualche anno ricorderemo come dec… - iconanews : Chora Media compra Will, primo polo informazione nativa digitale - danielelepido : La podcast company Chora si compra Will, spiega un comunicato. Fondate entrambe nel 2020, sono l'esempio di come si… - thewatcherpost : Con l'operazione 'Chora media' nasce un polo della #comunicazione digital made in Italy da 2mln di follower e 3mln… -