Atletica, Jacobs ci sarà in Diamond League a Stoccolma: “Finalmente torno in pista” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Ho il piacere di annunciare che tornerò a Stoccolma. È stato un periodo difficile nelle ultime settimane, ma Finalmente è giunto il momento di guardare avanti e tornare in pista. Non vedo l’ora di gareggiare”. Con queste parole, pubblicato sul sito ufficiale del meeting di svedese, Marcell Jacobs ha annunciato la sua presenza all’ottava tappa della Diamond League. Il campione olimpico di Tokyo ha recuperato gradualmente dall’infortunio muscolare che nell’ultimo periodo lo ha costretto a rinunciare ad appuntamenti importanti della competizione tra Eugene, Roma e Oslo. Manca poco per rivedere in pista Jacobs, che nelle prossime ore dovrebbe sciogliere anche le riserve sulla sua possibile partecipazione agli Assoluti Italiani in programma a Rieti nel ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Ho il piacere di annunciare che tornerò a. È stato un periodo difficile nelle ultime settimane, maè giunto il momento di guardare avanti e tornare in. Non vedo l’ora di gareggiare”. Con queste parole, pubblicato sul sito ufficiale del meeting di svedese, Marcellha annunciato la sua presenza all’ottava tappa della. Il campione olimpico di Tokyo ha recuperato gradualmente dall’infortunio muscolare che nell’ultimo periodo lo ha costretto a rinunciare ad appuntamenti importanti della competizione tra Eugene, Roma e Oslo. Manca poco per rivedere in, che nelle prossime ore dovrebbe sciogliere anche le riserve sulla sua possibile partecipazione agli Assoluti Italiani in programma a Rieti nel ...

