Alfonso Signorini si prende una pausa e avverte: "Voglio vivere in allerta" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il giornalista e conduttore Alfonso Signorini ha deciso di prendersi una pausa e ha lanciato una confessione che ha sorpreso in molti Il presentatore del Grande Fratello Vip è pronto a prendersi una bella pausa, annunciando la notizia a tutti i suoi followers di Instagram. La scelta ha sorpreso tutti, andiamo quindi a vedere le motivazione dietro tale decisione. Il presentatore del GF Vip in una foto in vacanza postata su Instagram (via Screenshot)Alfonso Signorini è tornato da poco da una vacanza rilassante a Mykonos, dopo le fatiche televisive invernali. Il conduttore è stato infatti al timone dell'edizione più lunga del Grande Fratello Vip tenendo le redini del reality per tutta la stagione televisiva e affrontando più di un ...

