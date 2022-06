Addio Filippo Bisciglia? Dopo ‘Temptation Island’ è finito tutto | La triste verità che nessuno sapeva

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Che fine ha fattola chiusura diè emersa unaIn questi anni ci sono stati alcuni programmi che hanno attirato l’attenzione del pubblico in maniera importante, diventando dei format centrali per il palinsesto televisivo. Alcuni di questi hanno trovato grande longevità negli anni, restando sulla cresta dell’onda e catturando l’attenzione del pubblico in maniera costante. Per altri, invece, è subentrato il serio problema della chiusura, che ha cosi portato alcuni programmi a dover chiudere definitivamente. Anche nel corso di questa estate vedremo questo fenomeno che si ripeterà per alcuni dei programmi che hanno maggiormente attirato il pubblico. In estate, particolarmente,questo riguarderà ...