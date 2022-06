Ucraina, c'è accordo sulla risoluzione di maggioranza (Di martedì 21 giugno 2022) Alla fine, dopo alcune ore turbolente, le forze di maggioranza hanno trovato un accordo sulla stesura della relazione di maggioranza che impegna il governo, impegnato il 23 e 24 giugno al Consiglio europeo di Bruxelles, a cercare delle soluzioni alla guerra in Ucraina. Questo pomeriggio il premier Mario Draghi è intervenuto al Senato, spiegando la ratio dell'azione del governo. E confermando che "l'Italia continuerà a lavorare con l'Ue e il G7 per sostenere l'Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è il mandato ricevuto del Parlamento, da voi, e questa è la guida per la nostra azione", come ha detto ai senatori raccolti a Palazzo Madama. Mentre Draghi parlava, però, nessun accordo sul testo da presentare in votazione quest'oggi era stato trovato. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) Alla fine, dopo alcune ore turbolente, le forze dihanno trovato unstesura della relazione diche impegna il governo, impegnato il 23 e 24 giugno al Consiglio europeo di Bruxelles, a cercare delle soluzioni alla guerra in. Questo pomeriggio il premier Mario Draghi è intervenuto al Senato, spiegando la ratio dell'azione del governo. E confermando che "l'Italia continuerà a lavorare con l'Ue e il G7 per sostenere l', ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è il mandato ricevuto del Parlamento, da voi, e questa è la guida per la nostra azione", come ha detto ai senatori raccolti a Palazzo Madama. Mentre Draghi parlava, però, nessunsul testo da presentare in votazione quest'oggi era stato trovato. ...

