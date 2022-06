Tutta Roma in 3D grazie al “Virtual Reality Bus”: ecco come funziona la mostra più all’avanguardia della Capitale (Di martedì 21 giugno 2022) Dal 23 Giugno sarà possibile “muoversi tra gli attuali resti archeologici della Roma antica e scoprire come erano 2000 anni fa, viaggiando dentro le splendide ricostruzioni 3D realizzate dai migliori specialisti di effetti visivi in Italia con la supervisione di curatori archeologi”. Questo l’obiettivo del nuovo progetto che vede protagonista la bellissima Capitale, grazie al Virtual Reality Bus realizzato da Invisible Cities, start up innovativa creata da Arsenale 23 con il supporto di Linkem. come funziona il Virtual Reality Bus La mostra “Roma Imperiale – Virtual Reality Bus” sarà attiva tutti i giorni dalle 16.20 alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Dal 23 Giugno sarà possibile “muoversi tra gli attuali resti archeologiciantica e scoprireerano 2000 anni fa, viaggiando dentro le splendide ricostruzioni 3D realizzate dai migliori specialisti di effetti visivi in Italia con la supervisione di curatori archeologi”. Questo l’obiettivo del nuovo progetto che vede protagonista la bellissimaalBus realizzato da Invisible Cities, start up innovativa creata da Arsenale 23 con il supporto di Linkem.ilBus LaImperiale –Bus” sarà attiva tutti i giorni dalle 16.20 alle ...

