(Di martedì 21 giugno 2022) Ha fatto il giro del web l'accorata richiestadi Alessandroa Paolo. Il terzino classe 1991 vuole restare a giocare in rossonero e ha chiesto al direttore tecnico del Milan di riscattarlo. Senza mezzi termini. Ecco il

Pubblicità

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: 'Riscattami Paolo!': il messaggio #social di @Florenzi a #Maldini | #VIDEO - #Calciomercato @acmilan #ACMilan #Milan #Sem… - PianetaMilan : 'Riscattami Paolo!': il messaggio #social di @Florenzi a #Maldini | #VIDEO - #Calciomercato @acmilan #ACMilan… - LucaParry85 : La gazzetta scrive veramente solo cazzate questo video non l'ha condiviso su instagram florenzi. Ma si può fare gio… - ASR192711 : RT @Fabius40884986: Cari milanisti Se pep chiede leao Leao è der city Forse pensate che possa bastare un video Alla 30 denari Paolo riscatt… - Fabius40884986 : Cari milanisti Se pep chiede leao Leao è der city Forse pensate che possa bastare un video Alla 30 denari Paolo ris… -

L'italiano, durante i festeggiamenti del tricolore, lo ha voluto gridare al mondo: '!'. Il video di Florenzi, che invita Maldini, a riscattarlo, sta facendo il giro del web, facendo ...L'italiano, durante i festeggiamenti del tricolore, lo ha voluto gridare al mondo: '!'. Il video di Florenzi, che invita Maldini, a riscattarlo, sta facendo il giro del web, facendo ...ROMA FLORENZI MILAN – Alessandro Florenzi vuole il Milan per il suo futuro. Durante la festa scudetto, l’ex capitano della Roma ha festeggiato manifestando la sua volontà di rimanere in rossonero con ...Il terzino romano, fresco campione d’Italia, è ancora di proprietà della Roma. Ecco la sua simpatica richiesta al dirigente rossonero Twitto un @Florenzi così, tanto per fargli sapere che il suo risca ...