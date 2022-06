"Quando morì mia madre firmai autografi all'obitorio": il racconto di Gerry Scotti (e la reazione di Fedez) (Di martedì 21 giugno 2022) Gerry Scotti si è raccontato in una lunga intervista contenuta nel podcast Muschio Selvaggio, format condotto da Fedez e Luis Sal. Un dialogo denso di aneddoti quello intercorso tra il conduttore Leggi su today (Di martedì 21 giugno 2022)si è raccontato in una lunga intervista contenuta nel podcast Muschio Selvaggio, format condotto dae Luis Sal. Un dialogo denso di aneddoti quello intercorso tra il conduttore

Pubblicità

ParliamoDiNews : Gerry Scotti, sconvolge Fedez/ `Quando morì mia mamma, firmai autografi all’obitorio` #GerryScotti #21giugno - totoschillaci81 : @Alex_Camerini @Gazzetta_it Hanno fatto un trafiletto quando morì Kobe Bryant, che pretendi…. - LuciaGianquitto : @El_Pablo_Unido Il fatto che ti preoccupi di onorare la memoria di una famiglia che è morta in circostanze tragiche… - 1w3erd : @nonexpedit @LorenzoZL74 Boldrin se non sbaglio (e DuFer quando la Thatcher morì) - simonegraziosi2 : @Massimi68945038 @anna_1951 @AntalJonathan Si quando morì a Parigi ristoratori e gestori di bordelli piansero per mesi ?? -